Кипер рассказал о неуважении к себе и анонсировал уход из футбола.
Джанлуиджи Буффон, Getty Images
30 мая 2021, 16:25
Вратарь Джанлуиджи Буффон принял решение покинуть туринский Ювентус по окончанию текущего сезона.
Несмотря на то, что руководство "старой сеньоры" предложило продлить контракт 43-летней легенде, но он отказал.
Буффон рассказал, почему решил не пролонгировать соглашение и признался, что думает о том, чтобы завершить карьеру.
"Победа на Кубке Италии стала хорошим способом попрощаться. Это было безмятежное прощание. Я сделал то же самое три года назад, но к этому никогда не привыкаешь. Это было естественно. Я стал ювентино, и теперь я счастливее, чем раньше.
Было неприятно видеть, что энтузиазм команды улетучивается после первых трудностей. Настоящим болельщикам не стоит упрекать команду при первых же трудностях. Если я болею за Ювентус, мои игроки будут лучшими на весь сезон, а не только до февраля".
"Меня также раздражало то, что кто-то подумал, что я играл против Барселоны, потому что я друг Андреа Пирло. Не хочу подарков, чувство, что кто-то сомневается во мне, подтолкнуло меня покинуть Ювентус.
Теперь мне нужны новые вызовы. Я не хочу ни о чем сожалеть. Я очень счастлив сегодня. Я мог бы даже уйти на пенсию. Думаю, в своей карьере я сделал достаточно", — рассказал Буффон.
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