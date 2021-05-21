Италия

43-летний итальянец может летом покинуть Ювентус.

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон может по окончанию сезона перебраться в Серию Б.

По информации в Twitter Николо Скиры, интерес к ветерану туринцев проявляет Монца.

В текущем сезоне Монца не сумела выйти в Серию А, потерпев поражение Читтаделле в полуфинале плей-офф за повышение в классе.

В нынешнем сезоне в рамках чемпионата Италии Буффон провел 8 матчей, из которых 3 отстоял "на ноль".

Ранее сообщалось, что Буффон стал рекордсменом по количеству завоеванных кубков Италии.