Италия

Футболист попрощался с клубом.

Португальский 39-летний защитник Бруно Алвес принял решение покинуть итальянскую Парму после вылета команды в Серию Б.

"Спасибо, Парма. Больше, чем футбольный клуб. После трех лет чистой преданности, когда я оставил свою семью в Португалии, чтобы приложить все свои усилия и сосредоточиться на этом клубе и городе, пришло время попрощаться.

Я очень благодарен за предоставленную возможность! С нетерпением жду в будущем новые возможности и проекты", — написал футболист в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что Алвес перебрался в Парму в 2018 году из шотландского Рейнджерс. За клуб с тех пор он провел более 80 матчей.

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