Италия

Звание лучшего футболиста сезона между собой поделили Криштиану Роналду и Лоренцо Инсинье.

Авторитетный портал WhoScored представил символическую сборную года в итальянской Серии А по итогам сезона-2020/21.

Звание лучшего футболиста сезона итальянского чемпионата между собой поделили нападающий Криштиану Роналду из Ювентуса, который стал лучшим бомбардиром Серии А, а также Лоренцо Инсинье из Наполи. Оба игрока получили среднюю оценку в 7,6 балла. Тройку дополнил Ромелу Лукаку из Интера — 7,5.

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Отметим, что в составе лучших 11-ти по итогам сезона отсутствует лучший ассистент Серии А — полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось, что Малиновского и Роналду нет в сборной Серии А по версии CIES.