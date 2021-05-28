Испания

Немецкий страж ворот будет первым номером в следующем сезоне.

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который покидает Милан по окончанию контракта, входит в сферу интересов каталонской Барселоны.

Агент футболиста Мино Райола предложил его услуги "сине-гранатовым", однако боссы клуба пока не решили, стоит ли им подписывать стража ворот.

Как сообщает Фабрицио Романо, потенциальный переход Доннаруммы не повлияет на место в основном составе Марка-Андре тер Штегена.

Немецкий кипер без сомнений будет первым номером клуба в следующем сезоне. Доннарумма может стать его сменщиком.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры итальянского голкипера является туринский Ювентус, который уже провел с ним переговоры.