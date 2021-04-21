Италия

Итальянский функционер высказался о скандальном проекте.

Президент Ювентуса, вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли на фоне выхода из турнира английских клубов заявил, что реализация Суперлиги невозможна без их участия.

"Мы по-прежнему хотим участвовать во внутренних соревнованиях. Традиция футбола заложена во внутренних чемпионатах. Болельщики важны для нас и должны иметь возможность приходить на стадион каждое воскресенье.

Бонус в 350 миллионов евро в год — это иллюзия. Мы по-прежнему участвуем в Серии А, и мы будем играть на всех стадионах в Италии, Испании и Англии. Каждую неделю мы будем дарить болельщикам игр новый матч, которое сплотит молодое поколение.

Современная молодежь хочет смотреть важные матчи. Они не так привязаны к внутренним соревнованиям, как предыдущие поколения, в том числе и мое. Треть болельщиков во всем мире следят за клубами Суперлиги, 10 процентов — следит за футболистами, а не за клубами, но наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что люди в возрасте от 16 до 24 лет совершенно не интересуются футболом.

Суперлига имитирует то, что молодежь делает на цифровых платформах, соревнуясь с Call of Duty, FIFA или Fortnite.

Футбол переживает огромный кризис привлекательности для новых поколений, и пандемия ускорила этот процесс.

Я по-прежнему убежден в красоте этого проекта, в той ценности, которую он мог бы принести футбольной системе. Этот турнир мог бы стать лучшим в мире, но нет.

Я не думаю, что этот проект все еще работает. Турнир из шести команд – это невозможно", – сказал итальянский функционер.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин высказывался о завершении Суперлиги как проекта.