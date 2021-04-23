Если, конечно, нынешний президент не решит сам уйти в отставку раньше.
Боссы Ювентуса замерли в ожидании, Getty Images
23 апреля 2021, 18:02
Руководство Ювентуса не в восторге от того, какую роль сыграл президент клуба Андреа Аньелли в нашумевшей истории с Суперлигой и намерено обсудить его будущее — сообщает Corriere della Sera.
На 27 мая назначено собрание акционеров компании Exor, которая фактически является владельцем Ювентуса, и именно на нем будет принято решение о том, какое будущее может быть у Андреа Аньелли в клубе и есть ли оно вообще.
Андреа Аньелли ранее покинул должность президента Европейской ассоциации клубов и собирался стать вице-президентом Суперлиги, руководить которой собирался Флорентино Перес.