Италия

Если, конечно, нынешний президент не решит сам уйти в отставку раньше.

Руководство Ювентуса не в восторге от того, какую роль сыграл президент клуба Андреа Аньелли в нашумевшей истории с Суперлигой и намерено обсудить его будущее — сообщает Corriere della Sera.

На 27 мая назначено собрание акционеров компании Exor, которая фактически является владельцем Ювентуса, и именно на нем будет принято решение о том, какое будущее может быть у Андреа Аньелли в клубе и есть ли оно вообще.

Андреа Аньелли ранее покинул должность президента Европейской ассоциации клубов и собирался стать вице-президентом Суперлиги, руководить которой собирался Флорентино Перес.