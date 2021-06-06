Туринцы хотят подписать испанского полузащитника.
Сауль Ньигес, getty images
06 июня 2021, 00:18
Ювентус рассматривает возможность подписания Сауля Ньигеса в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, в трансфере испанского полузащитника лично заинтересован новый тренер туринцев Массимиллиано Аллегри.
Соглашение между Саулем и Атлетико действительно до лета 2026 года, а сумма отступных составляет 150 миллионов евро.
Напомним, что Бавария совершала попытки трансфера Сауля в прошлое летне-осеннее трансферное окно.