Италия

Туринцы хотят подписать испанского полузащитника.

Ювентус рассматривает возможность подписания Сауля Ньигеса в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, в трансфере испанского полузащитника лично заинтересован новый тренер туринцев Массимиллиано Аллегри.

Соглашение между Саулем и Атлетико действительно до лета 2026 года, а сумма отступных составляет 150 миллионов евро.

Напомним, что Бавария совершала попытки трансфера Сауля в прошлое летне-осеннее трансферное окно.