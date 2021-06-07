Италия

В ближайшее время 51-летний итальянец возглавит Верону.

Кальяри на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с бывшим главным тренером Эусебио Ди Франческо.

51-летний итальянский специалист был уволен из клуба Серии А еще в конце февраля, но его контракт по прежнему продолжал действовать. Сегодня, 7 июня, стороны достигли компромисса и расторгли соглашение по обоюдному согласию.

По информации местных СМИ, новым местом работы Ди Франческо станет Верона, с которой он уже согласовал контракт на два года.

По итогам минувшего сезона Кальяри финишировал на 16-м месте в турнирной таблице Серии А, а у Вероны 10-я строчка.

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