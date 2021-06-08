Италия

"Волки" могут подписать иранского форварда.

Рома ведет переговоры по трансферу форварда Торино Андреа Белотти, однако пока безуспешно.

По информации источника, римский клуб нашел альтернативный итальянцу вариант в России.

Таким образом, в случает, если "волкам" так и не удастся осуществить трансфер Белотти, клуб попытается приобрести нападающего питерского Зенита Азмуна.

В минувшем сезоне РПЛ иранский форвард принял участие в 64 матчах, в которых забил 45 голов.

Ранее сообщалось, что в приобретении Азмуна уверен Наполи.