Италия

Вевертон может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате.

Вратарь Палмейраса Вевертон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 33-летнего бразильца заинтересована Рома, которая попробует заполучить опытного голкипера в свои ряды.

Также отмечается, что сумма трансфера может составить около пяти миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рома согласовала контракт с Джакой.

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