Вевертон может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате.
Вевертон, Getty Images
07 июня 2021, 18:29
Вратарь Палмейраса Вевертон может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 33-летнего бразильца заинтересована Рома, которая попробует заполучить опытного голкипера в свои ряды.
Также отмечается, что сумма трансфера может составить около пяти миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рома согласовала контракт с Джакой.
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