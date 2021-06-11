Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал, почему принял "горняков" и поведал о ближайших планах.

"Я не ушел из Сассуоло просто так. Это была команда, которая создавалась длительное время. Я до сих пор очень привязан к Сассуоло, чувствую, что это мое творение. Желаю клубу всего наилучшего. 

Шахтер — лучший клуб в Европе, на мой взгляд, у меня такое же видение футбола, и это может мне очень помочь. Считаю себя молодым, если бы я не сделал этот выбор сейчас, об этом шаге можно было бы сожалеть".

"Сезон начинается 14 июня.  Я нервничаю, так как Шахтер еще не закончил трансферную кампанию. Считаю, что это важный сезон для всех. Нужно постараться дать идентичность команде как можно скорее.

Я думаю сейчас о том, как бы провести отличный сезон. Переход в  Шахтер был не для того, чтобы расслабиться", — рассказал Де Дзерби.

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