Специалист рассказал о ближайших планах в клубе.
РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБИ, ФК ШАХТЕР
11 июня 2021, 18:55
Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал, почему принял "горняков" и поведал о ближайших планах.
"Я не ушел из Сассуоло просто так. Это была команда, которая создавалась длительное время. Я до сих пор очень привязан к Сассуоло, чувствую, что это мое творение. Желаю клубу всего наилучшего.
Шахтер — лучший клуб в Европе, на мой взгляд, у меня такое же видение футбола, и это может мне очень помочь. Считаю себя молодым, если бы я не сделал этот выбор сейчас, об этом шаге можно было бы сожалеть".
"Сезон начинается 14 июня. Я нервничаю, так как Шахтер еще не закончил трансферную кампанию. Считаю, что это важный сезон для всех. Нужно постараться дать идентичность команде как можно скорее.
Я думаю сейчас о том, как бы провести отличный сезон. Переход в Шахтер был не для того, чтобы расслабиться", — рассказал Де Дзерби.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.