Италия

Специалист рассказал о ближайших планах в клубе.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал, почему принял "горняков" и поведал о ближайших планах.

"Я не ушел из Сассуоло просто так. Это была команда, которая создавалась длительное время. Я до сих пор очень привязан к Сассуоло, чувствую, что это мое творение. Желаю клубу всего наилучшего.

Шахтер — лучший клуб в Европе, на мой взгляд, у меня такое же видение футбола, и это может мне очень помочь. Считаю себя молодым, если бы я не сделал этот выбор сейчас, об этом шаге можно было бы сожалеть".