Украина

Клуб будет проводить тренировочный сбор заграницей.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил, что клуб проведет летние тренировочные сборы в Австрии.

14 июня футболисты Шахтера выйдут из отпуска, чтобы пройти медицинское обследование и начать тренировки в Украине.

С 22 июня часть футболистов "горняков" отправятся в Австрию. Сборы будут длиться до 10 июля.

В Австрии клуб проведет четыре товарищеских игры. Даты спаррингов, время и соперники станут известны немного позже.

Футболисты, тренерский штаб и администрация Шахтера разместятся в отеле Gut Brandlhof в Хольвегене, неподалеку от города Зальфельден-ам-Штайнернен-Мер, входящего в федеральную землю Зальцбург.

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