Украина

Наставник "горняков" прокомментировал смену клуба.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о своем решении возглавить донецкий клуб.

"В первую очередь меня заинтересовал чемпионат, который стартует 20 июля. Затем нужно будет преодолеть отборочные матчи Лиги чемпионов. Это будет трудное, но очень интересное испытание.

Я вышел из зоны комфорта, чтобы начать все с нуля: я подверг себя испытанию, чтобы показать, на что способен", — сказал итальянский специалист.

Ранее "горняки" опубликовали видео с первыми шагами итальянского наставника по украинской земле.