"Канониры" намерены усилить линию атаки.
Александр Исак, getty images
11 июня 2021, 10:22
Нападающий Реал Сосьедада Александер Исак попал в сферу интересов лондонского Арсенала.
По информации в Twitter Николо Скиры, "канониры" следят за 21-летним шведом, а также за форвардом Андерлехта Альбертом-Мбойо Локонгой.
В минувшем сезоне игрок испанского клуба провел 35 матча в рамках Ла Лиги 34 матча, в которых забил 17 голов, и отдал две голевые передачи.
Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро, а его контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Александером Исаком интересуется Рома.