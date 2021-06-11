Англия

"Канониры" намерены усилить линию атаки.

Нападающий Реал Сосьедада Александер Исак попал в сферу интересов лондонского Арсенала.

По информации в Twitter Николо Скиры, "канониры" следят за 21-летним шведом, а также за форвардом Андерлехта Альбертом-Мбойо Локонгой.

В минувшем сезоне игрок испанского клуба провел 35 матча в рамках Ла Лиги 34 матча, в которых забил 17 голов, и отдал две голевые передачи.

Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро, а его контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Александером Исаком интересуется Рома.