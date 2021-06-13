Италия

Миланский клуб оценивает своего форварда в огромную сумму.

Нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес может покинуть клуб Серии А в летнее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство "нерадзурри" рассмотрит предложения о трансфере 23-летнего аргентинца, если они смогут выложить за него сумму в районе 90 миллионов евро.

Ранее СМИ отмечали, что в услугах футболиста заинтересованы три топ-клуба Ла Лиги — Реал, Барселона и Атлетико.

В минувшем сезоне Мартинес провел 47 поединков, в которых забил 18 голов и отдал 10 ассистов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.