Италия

Знаменитый итальянский футболист скончался в возрасте 92 лет.

Бывший нападающий Ювентуса и президент туринского клуба Джампьеро Бониперти скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба "старой синьоры".

Бониперти выступал за итальянской клуб из Турина на протяжении всей своей профессиональной карьеры с 1946 по 1961 год. На его счету 459 поединков в футболке "старой синьоры", в которых он забил 179 голов.

По количеству забитых мячей он занимает второе место в истории клуба, уступая лишь известному хавбеку Алессандро Дель Пьеро, на счету которого 290 голов.

Вместе с Ювентусом Бониперти пять раз становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Кубок страны. Также на его счету 38 поединков в составе национальной команды, в которых он забил восемь голов.

В 1971-1990 годах Бониперти был президентом итальянского клуба. Под его правлением Ювентус девять раз становился чемпионом Италии, завоевал Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и четыре Кубка страны.

До дня своей смерти Джампьеро был почетным президентом "старой синьоры".