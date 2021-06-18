Знаменитый итальянский футболист скончался в возрасте 92 лет.
Джампьеро Бониперти, ФК Ювентус
18 июня 2021, 15:58
Бывший нападающий Ювентуса и президент туринского клуба Джампьеро Бониперти скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба "старой синьоры".
Бониперти выступал за итальянской клуб из Турина на протяжении всей своей профессиональной карьеры с 1946 по 1961 год. На его счету 459 поединков в футболке "старой синьоры", в которых он забил 179 голов.
По количеству забитых мячей он занимает второе место в истории клуба, уступая лишь известному хавбеку Алессандро Дель Пьеро, на счету которого 290 голов.
Вместе с Ювентусом Бониперти пять раз становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Кубок страны. Также на его счету 38 поединков в составе национальной команды, в которых он забил восемь голов.
В 1971-1990 годах Бониперти был президентом итальянского клуба. Под его правлением Ювентус девять раз становился чемпионом Италии, завоевал Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и четыре Кубка страны.
До дня своей смерти Джампьеро был почетным президентом "старой синьоры".