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Подопечные Андрея Шевченко потерпели поражение от Австрии, но могут продолжить участие в турнире в качестве одной из лучших команд, занявших третье место.

Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 минимальным поражением от национальной команды Австрии, тем самым уступив ей вторую строчку и заняв итоговое третье место в квартете C. В матче с австрийцами "сине-желтых" устраивала даже ничья, однако сейчас это уже не имеет никакого значения.

Впрочем, вешать нос пока рано, ведь подопечные Андрея Шевченко все-еще сохраняют надежду продолжить участие в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы в статусе одной из лучших четырех команд, которые по итогам группового этапа займут третьи места в своих группах. Football.ua оценивает расклады и шансы сборной Украины пробиться в плей-офф Евро-2020 через "запасной вход".

Регламент Евро-2020

Как и на прошлом чемпионате, в 1/8 финала выходит сразу четыре команды из числа тех, кто занял третьи места в группе.

При равном количестве очков у двух или более команд в порядке приоритета учитываются – разница голов, забитые голы, количество побед, количество дисциплинарных очков (у кого меньше желтых карточек тот и проходит) или же место в общем рейтинге отбора на Евро-2020.

Группа А

Команды первого квартета уже сыграли все свои матчи в рамках группового этапа. Сборные Италии и Уэльса, занявшие первое и второе места соответственно, уже готовятся к раунду плей-офф Евро-2020, а вот судьба Швейцарии на турнире, как и Украины, зависит от результатов других поединков.

Скорее всего, швейцарцы продолжат свой путь на чемпионате Европы. Как минимум в рейтинге "третьих мест" они опережают сборную Украины на одно очко, поэтому обращать внимание на дополнительные показатели (в первую очередь — на разницу забитых и пропущенных) не имеет никакого смысла.

Группа B

Команды этой группы проведут свои последние матчи группового этапа сегодня, 21 июня, и, что самое интересное, все команды кроме сборной Бельгии претендуют на третью строчку. Подопечные Роберто Мартинеса уже гарантировали себе место в 1/8 финала, а для того, чтобы закрепиться на лидирующей строчке, им устроит в матче с Финляндией даже ничья.

Что касается нас, украинцев, то нас в лучшем случае устроят следующие результаты матчей последнего тура группы B:

- Бельгия одержит победу над Финляндией;

- Дания минимально обыграет Россию.

Группа D

Последние матчи группы D между Чехией и Англией, а также Хорватией и Шотландией состоятся 22 июня. Тут стоит отметить, что еще ни одна команда не гарантировала себе место в плей-офф, поэтому теоретически на третьем месте может оказаться любая из них.

Какие результаты устроят сборную Украины? Здесь внимание стоит обратить лишь на один поединок:

- Хорватия и Шотландия сыграют вничью и наберут в итоге по 2 очка, что уже будет меньше, чем у "сине-желтых".

Группа E

В квартете E, как и в вышеупомянутой группе D, также царит неопределенность по поводу обладателей путевок в плей-офф Евро-2020, поэтому все определится в матчах последнего тура: Словакия сыграет с Испанией, тогда как Швеция встретится с Польшей.

Подопечным Андрея Шевченко нужно уделить особенное внимание именно этой группе, поскольку даже один "лишний" гол может определить их судьбу на турнире. Вот результаты, которые устраивают украинцев:

- В матче Словакии и Испании не будет ничейного результата. Желательно, чтобы победа была одержана любым из этих коллективов с разницей в два мяча;

- Польше не удастся одержать победный результат со Швецией, которая может позволить себе проиграть только в том случае, если в параллельном матче Словакия — Испания будет зафиксирована ничья.

Группа F

В квартете F аналогичная ситуация. Даже Венгрия, которая набрала на данный момент всего одно очко, может чудом выйти из "группы смерти", если в последнем матче одолеет Германию.

Сборную Украины больше интересует другой поединок, в котором Португалия встретится с Францией, однако идеальный для нас исход — что-то из области фантастики:

- Франция одержит разгромную победу над Португалией. Ввиду того, что португальцы забили больше голов, чем украинцы, во время группового этапа, то оказаться выше них "сине-желтые" смогут лишь по разница забитых и пропущенных.

Нынешнее положение в таблице третьих команд

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