Сумма трансфера Николаса Гонсалеса составила 27 миллионов евро.
Николас Гонсалес, Getty Images
23 июня 2021, 17:40
Фиорентина на своем официальном сайте объявила о трансфере нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса.
Соглашение с 23-летним футболистом сборной Аргентины рассчитано на пять лет.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 27 миллионов евро.
Гонсалес выступал за Штутгарт с 2018 года. В прошедшем сезоне Николас провел 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что новым наставником "фиалок" будет главный тренер Специи Винченцо Итальяно.
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