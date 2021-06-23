Италия

Сумма трансфера Николаса Гонсалеса составила 27 миллионов евро.

Фиорентина на своем официальном сайте объявила о трансфере нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса.

Соглашение с 23-летним футболистом сборной Аргентины рассчитано на пять лет.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 27 миллионов евро.

Гонсалес выступал за Штутгарт с 2018 года. В прошедшем сезоне Николас провел 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что новым наставником "фиалок" будет главный тренер Специи Винченцо Итальяно.

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