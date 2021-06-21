Италия

Винченцо Итальяно возглавит итальянский клуб из Флоренции.

Главный тренер Специи Винченцо Итальяно в ближайшее время станет новым наставником Фиорентины. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство клуба из Флоренции уже согласовало контракт с 43-летним специалистом. Соглашение будет рассчитано до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. Оклад итальянца составит 1,2 миллиона евро.

Также отмечается, что теперь "фиалкам" нужно уладить один вопрос — сумма отступных для Специи, которая лишь недавно продлила контракт с Итальяно.

Напомним, в конце мая Фиорентина представила нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, однако спустя 23 дня соглашение было расторгнуто.

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