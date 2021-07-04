Италия

Испанский защитник может сменить АПЛ на Серию А.

Защитник Челси Маркос Алонсо в летнее трансферное окно может перебраться в Серию А, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 30-летнего испанца заинтересована Рома, которая теперь занята поисками замены для травмированного Леонардо Спинаццоле, который может пропустить весь сезон из-за тяжелой травмы.

Отмечается, что руководство римского клуба рассматривает вариант с арендой футболиста с правом его последующего выкупа. Действующий контракт игрока с "синими" рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Алонсо потерял место в основном составе Челси и провел лишь 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми голами.



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