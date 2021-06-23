Италия

Римский клуб в ближайшие дни может объявить о трансферах футболистов.

Рома намерена усилить линию полузащиты и вратарскую позицию.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, "волки" работают над трансферами полузащитника Арсенала Гранита Джаки и голкипера Вулверхэмптона Руя Патрисиу.

Сообщается, что римским клуб может объявить о переходах футболистов в ближайшие несколько дней. Отмечается, что в случае ухода Патрисиу из Вулверхэмптона, английские "волки" подпишут его соотечественника — португальского вратаря Жозе де Са из Олимпиакоса.

Transfermarkt оценивает хавбека в 22 миллионов евро, голкипера — в 10 млн.

Ранее сообщалось, что после ухода Нуну Эшпириту Санту новым главным тренером Вулверхэмптона станет экс-наставник Бенфики Бруну Лаже.