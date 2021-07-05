Италия

Один из лидеров сборной Украины перенесет операцию на грыже живота.

Жена Руслана Малиновского Роксана подтвердила тот факт, что полузащитнику Аталанты и сборной Украины предстоит операция на грыже живота.

"У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз. У Руслана операция, а потом две недели нельзя абсолютно никаких нагрузок. В море тоже плавать нельзя.

В общем, не знаю, как нам быть со всеми этими переездами, чемоданами и Оливией. Все ложится на мои плечи, поэтому куда, когда и как мы поедем – еще неизвестно. Но на что не пойдешь ради карьеры и здоровья любимого мужа?" – написала Малиновская на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что 28-летний украинец в скором времени может перенести операцию, о которой было еще известно до Евро-2020.

Отметим, что Малиновский принял участие во всех поединках сборной Украины на чемпионате Европы, кроме четвертьфинала против Англии (0:4). Накануне встречи хавбек почувствовал дискомфорт в приводящей мышце.