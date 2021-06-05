Италия

Украинский хавбек записал в свой послужной список очередное достижение.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим игроком мая в клубе.

Футболист в мае сыграл шесть матчей, в которых отметился тремя забитыми голами и тремя ассистами.

Отметим, что Руслан в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в клубе. Награду он получал также в марте и апреле.

Ранее Малиновский рассказал, какие имел варианты продолжения карьеры кроме Аталанты.