Италия

Украинца прооперирует профессор, который работал с Марио Пашаличем.

Полузащитнику сборной Украины и Аталанты Руслану Малиновскому придется пропустить больше месяца из-за предстоящей операции, сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, вчера, 5 июля, жена Малиновского Роксана подтвердила, что вскоре 28-летнему украинцу проведут операцию на грыже живота, после чего ему будет нельзя тренироваться около двух недель.

По информации источника, операцию украинцу проведет профессор Джузеппе Сансонетти в Милане, который ранее проводил такое же хирургическое вмешательство для одноклубника Руслана Марио Пашалича.

Также отмечается, что на восстановление Малиновскому понадобится около 45 дней.

Малиновский принял участие во всех поединках сборной Украины на Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии (0:4). Накануне встречи хавбек почувствовал дискомфорт в приводящей мышце из-за грыжи.

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