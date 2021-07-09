Италия

К проблеме с недостатком игрового времени украинца добавилось незначительное повреждение.

Центральный полузащитник Виктор Коваленко перебрался из Шахтера в Аталанту прошлой зимой, однако пока не сыскал счастья в новом для себя клубе.

С того момента украинец провел на поле за бергамасков всего три минуты в мартовском матче итальянской Серии А против Вероны, выйдя на замену вместо другого украинца — Руслана Малиновского.

В связи с недостатком игрового времени в прессе закономерно начали появляться слухи касательно того, что Виктор может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, однако, как сообщает TMW, 25-летний украинец получил травму и должен вернуться в строй Аталанты в августе.

Тем не менее, по информации источника, Коваленко по-прежнему может покинуть Аталанту уже этим летом, несмотря на полученное повреждение. На уходе украинца может отразиться и то, что для подписания новых иностранных игроков бергамскому клубу необходимо сначала расстаться с некоторыми своими легионерами.

Ранее появлялась информация о том, что Коваленко может продолжить карьеру в Болонье или Милане, однако сам Виктор заявил, что отправится на предсезонный сбор вместе с Аталантой.