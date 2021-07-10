Уход Эдина Джеко из Ромы нынешним летом не является неизбежным — утверждает Gazzetta dello Sport.

Репортеры авторитетного итальянского издания, освещающие подготовку Ромы к сезону, отмечают многочисленные признаки того, что Джеко прекрасно поладил с Жозе Моуриньо и работает на тренировках с большим энтузиазмом.

При этом Эдин и сеу Жозе постоянно обмениваются шутками, что было немыслимым с прежним тренером Паулу Фонсекой.

Более того, в аккаунтах своих социальных сетей босниец, долгое время не публиковавший ничего связанного с Ромой, нарушил свой "мораторий".

Проблемой может стать высокая зарплата Эдина (7 миллионов евро в год), однако и Моуриньо, и Пинту понимают, что найти форварда класса Джеко дешевле будет чрезвычайно сложно.