Лучший бомбардир команды и новый тренер нашли общий язык.
Эдин Джеко, фото ФК Рома
10 июля 2021, 13:51
Репортеры авторитетного итальянского издания, освещающие подготовку Ромы к сезону, отмечают многочисленные признаки того, что Джеко прекрасно поладил с Жозе Моуриньо и работает на тренировках с большим энтузиазмом.
При этом Эдин и сеу Жозе постоянно обмениваются шутками, что было немыслимым с прежним тренером Паулу Фонсекой.
Более того, в аккаунтах своих социальных сетей босниец, долгое время не публиковавший ничего связанного с Ромой, нарушил свой "мораторий".
Проблемой может стать высокая зарплата Эдина (7 миллионов евро в год), однако и Моуриньо, и Пинту понимают, что найти форварда класса Джеко дешевле будет чрезвычайно сложно.