Италия

Чемпиону Италии не понравились обвинения в мошенничестве со стороны португальцев.

Интер намерен защищать доброе имя клуба любыми законными способами — сообщил официальный сайт "нерадзурри".

Все дело в том, что лиссабонский Спортинг обвинил Интер в мошенничестве при переходе экс-"змея" в Бенфику.

При продаже полузащитника в Интер в 2016 году по настоянию Спортинга в контракт был внесен пункт, в котором прописана выплата компенсации в 30 миллионов евро в случае, если Мариу перейдет из Интера в другой португальский клуб.

По мнению представителей Спортинга, которое они распространили в СМИ, Интер специально расторг контракт с Жоау и позволил ему уйти в Бенфику в качестве свободного агента, чтобы не платить компенсацию "львам".

"Интер обеспокоен заявлениями, опубликованными в СМИ Спортингом, – говорится в официальном пресс-релизе чемпиона Италии. – Это очень серьезные обвинения, которые наш клуб не может оставить без внимания. Мы готовы защищать честь и достоинство нашего клуба любым легальным способом".

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Nota ufficiale di FC Internazionale Milano



👉 https://t.co/ScqltlnpDm pic.twitter.com/izabJmj4TO — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) July 13, 2021

Жоау Мариу провел сезон-2020/21 в аренде в Спортинге, и действующий чемпион Португалии хотел оставить игрока, который Интеру не интересен. Однако Бенфика предложила футболисту контракт с зарплатой в два раза превышающей предложение Спортинга, и в итоге Жоау Мариу оказался в составе "орлов".

В послужном списке воспитанника Спортинга 45 матчей (2 гола) за национальную сборную Португалии. На клубном уровне он выступал за Спортинг Л (123, 16), Виторию Сетубал (16, 0), Интер (69, 4), Локомотив М (22, 1).