Италия

Наставник "горняков" считает, что лидерам Сассуоло нужно идти своим путем.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о том, кого бы он хотел пригласить в расположение "горняков" из своего бывшего клуба Серии А — Сассуоло.

"Берарди, Бога и Локателли нужно идти своим путем, и я не думаю, что Шахтер может быть для них лучшим решением и вариантом. Помимо Марлона, я думал пригласить Феррари и Рожерио в мою новую команду. Сассуоло изо всех сил пытается продать важных игроков", — приводит слова Де Дзерби Calciomercato.

Напомним, в летнее межсезонье Шахтер подписал контракты с защитником Сассуоло Марлоном, а также хавбеком Бенфики Педриньо и нападающим Аякса Лассиной Траоре.

Новый сезон команда Роберто Де Дзерби начнет матчем против Ингульца. Игра состоится 24 июля.

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