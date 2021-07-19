Италия

Тен Копмейнерс в ближайшее время станет игроком итальянского клуба.

Полузащитник АЗ Тен Копмейнерс в ближайшее время станет игроком Аталанты, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, игрок уже согласовал детали личного контракта с клубом Серии А на пять лет и теперь командам нужно найти компромисс в сумме трансфера за 23-летнего голландца.

Также отмечается, что голландский клуб готов отпустить футболиста за 20 миллионов евро, а Аталанта предлагает 15 млн евро плюс различные бонусы.

В минувшем сезоне Компейнерс провел 40 поединков во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал семь ассистов.

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