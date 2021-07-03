Италия

Голландский хавбек снова будет выступать в Серии А.

Кальяри на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Марселя Кевином Строотманом.

Арендное соглашение с 31-летним голландцем рассчитано до лета 2022 года и включает в себя опцию продления еще на один сезон.

В первой половине минувшего сезона Строотман выступал за Марсель, после чего перебрался в аренду в Дженоа. На его счету 32 матча за два клуба, в которых он отдал четыре ассиста.

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