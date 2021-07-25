Италия

Кайо Жорже может перебраться в Серию А.

Милан и Сантос вступили в переговоры по поводу трансфера нападающего Кайо Жорже.

Об этом сообщил президент бразильского клуба Андрес Руэда в интервью Diario do Peixe.

"Мы получили предложение, клуб сообщил цену, которую готов заплатить. Мы сообщили, сколько хотим получить, и теперь ждем ответ".

Santos está perto de negociar Kaio Jorge e Alison.https://t.co/qdqTlTiF8I — Diário do Peixe (@diariodopeixe) July 25, 2021

Воспитанник Сантоса, чей контракт заканчивается 31 декабря 2021 года, провел 79 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.