Испанец доволен обстановкой внутри клуба.
Самуэль Кастильехо, getty images
14 мая 2021, 07:56
Нападающий Милана Самуэль Кастильехо высказался об атмосфере в стане "россонери" в текущем сезоне.
"Поединок с Торино — это одна из важнейших игр сезона. Всегда нелегко играть с командой, которая борется за выход из зоны вылета.
Мы выступили отлично, потому что были сосредоточены только на игре. В таких случаях мы становимся сильной командой. Мы хотим достичь нашей цели и выйти в Лигу чемпионов, надеюсь, уже в воскресенье.
Мне больше всего нравится ставить команду выше отдельных личностей. Без единой и настоящей семьи невозможно достичь важных целей.
В этом сезоне в Милане царит настоящий командный дух — мы действительно единая команда и настоящая семья", — сказал испанский форвард.
Ранее сообщалось, что Милан получил два запроса по Кастильехо из Испании.