Италия

Испанец доволен обстановкой внутри клуба.

Нападающий Милана Самуэль Кастильехо высказался об атмосфере в стане "россонери" в текущем сезоне.

"Поединок с Торино — это одна из важнейших игр сезона. Всегда нелегко играть с командой, которая борется за выход из зоны вылета.

Мы выступили отлично, потому что были сосредоточены только на игре. В таких случаях мы становимся сильной командой. Мы хотим достичь нашей цели и выйти в Лигу чемпионов, надеюсь, уже в воскресенье.

Мне больше всего нравится ставить команду выше отдельных личностей. Без единой и настоящей семьи невозможно достичь важных целей.

В этом сезоне в Милане царит настоящий командный дух — мы действительно единая команда и настоящая семья", — сказал испанский форвард.

Ранее сообщалось, что Милан получил два запроса по Кастильехо из Испании.