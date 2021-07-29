Датский футболист пережил страшный эпизод на минувшем Евро-2020.
Кристиан Эриксен, Getty Images
29 июля 2021, 15:22
Полузащитник миланского Интера Кристиан Эриксен на следующей неделе должен вернуться в расположение клуба Серии А. Об этом сообщает Sky Sports.
По прибытию в клуб, 29-летний датчанин пройдет специальные тесты, которые должны помочь установить — сможет ли он выступать за Интер в предстоящем сезоне.
Также отмечается, что в любом случае Эриксену придется пропустить около шести месяцев для реабилитации.
Напомним, на минувшем Евро-2020 Эриксен потерял сознание и упал на газон во время матча против Финляндии (0:1). Футболист перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию.
Ранее сообщалось, что Эриксен не сможет выступать за Интер из-за запрета Федерации футбола Италии.
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