Италия

Датский футболист пережил страшный эпизод на минувшем Евро-2020.

Полузащитник миланского Интера Кристиан Эриксен на следующей неделе должен вернуться в расположение клуба Серии А. Об этом сообщает Sky Sports.

По прибытию в клуб, 29-летний датчанин пройдет специальные тесты, которые должны помочь установить — сможет ли он выступать за Интер в предстоящем сезоне.

Также отмечается, что в любом случае Эриксену придется пропустить около шести месяцев для реабилитации.

Напомним, на минувшем Евро-2020 Эриксен потерял сознание и упал на газон во время матча против Финляндии (0:1). Футболист перенес остановку сердца, после чего ему провели операцию.

Ранее сообщалось, что Эриксен не сможет выступать за Интер из-за запрета Федерации футбола Италии.

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