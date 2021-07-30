Италия

Футболист рассказал о переходе в Милан.

Новичок Милана вратарь Майк Меньян прокомментировал свой переход из Лилля в летнее трансферное окно.

"Я сразу почувствовал прекрасную атмосферу, меня очень хорошо приняли. Здесь мы работаем очень серьезно, Милан — клуб с большой историей.

Доннарумма внес большой вклад в положительные результаты Милана. Сейчас я начинаю свой путь, я буду очень много работать, чтобы сделать то же самое. К слову, я подписал контракт после решения Доннаруммы".

"Моя сильная сторона — это умственный аспект, я всегда очень сосредоточен. Я здесь, чтобы все улучшать, и я постараюсь делать это каждый день. Милан может помочь мне, и я помогу Милану. Итальянская лига поможет мне расти и совершенствоваться.

Я был очень доволен, когда мне позвонили Мальдини и Массара, это были огромные эмоции. Я заканчивал отличный сезон, но я сразу сказал им, что готов приехать в Милан. Мы поговорили, но нам пришлось ждать решения Доннаруммы. Затем я подписал контракт с Миланом", — сказал Меньян.