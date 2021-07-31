Италия

Клуб провернул отличный трансфер на перспективу.

Аталанта объявила о подписании защитника Вероны и молодежной сборной Италии Маттео Ловато.

Контракт с 21-летним оборонцем подписан на пять лет. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро + 3 миллиона в качестве бонусов.

На счету Ловато в минувшем сезоне 24 матча за Верону, в которых он не отмечался голевыми действиями.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.