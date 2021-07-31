Клуб провернул отличный трансфер на перспективу.
Маттео Ловато, Getty Images
31 июля 2021, 17:52
Аталанта объявила о подписании защитника Вероны и молодежной сборной Италии Маттео Ловато.
Контракт с 21-летним оборонцем подписан на пять лет. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро + 3 миллиона в качестве бонусов.
На счету Ловато в минувшем сезоне 24 матча за Верону, в которых он не отмечался голевыми действиями.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.