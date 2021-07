Аталанта провела презентацию трех комплектов формы на сезон-2021/22 — сообщил официальный сайт бергамасков.

Первый комплект представляет собой традиционный черно-синий. Новинкой является только логотип нового спонсора на рукаве.

Второй комплект также не удивил своей палитрой: белая с черно-синими вставками.

Третий же комплект выполнен в ярко-коралловом цвете. "Изюминкой" же является изображение на футболке трибуны Renaissance на стадионе Gewiss, где обычно размещаются самые преданные поклонники Аталанты.

