Бергамаски сыграют в черно-синем, белом и коралловом цветах.
Фото ФК Аталанта
30 июля 2021, 12:27
Аталанта провела презентацию трех комплектов формы на сезон-2021/22 — сообщил официальный сайт бергамасков.
Первый комплект представляет собой традиционный черно-синий. Новинкой является только логотип нового спонсора на рукаве.
Второй комплект также не удивил своей палитрой: белая с черно-синими вставками.
Третий же комплект выполнен в ярко-коралловом цвете. "Изюминкой" же является изображение на футболке трибуны Renaissance на стадионе Gewiss, где обычно размещаются самые преданные поклонники Аталанты.
Аталанта стартует в Серии А 21 августа выездным поединком против Торино.