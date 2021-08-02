Италия

В настоящее время 36-летний итальянец тренируется со "старой синьорой" как свободный агент.

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини в ближайшее время подпишет новый контракт с туринским Ювентусом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Новое соглашение с 36-летним итальянцем будет рассчитано до лета 2023 года.

Также отмечается, что опытнейший футболист намерен принять участие на предстоящем чемпионате мира в Катаре в 2022 году.

Ранее сам Кьеллини подтвердил, что планирует и дальше выступать за "старую синьору".

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