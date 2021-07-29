Италия

36-летний итальянец пока находится без контракта на предстоящий сезон.

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини заявил, что вскоре он вернется в расположение Ювентуса и он намерен продолжать выступать в составе "старой синьоры", несмотря на то, что у него закончился контракт 1 июля.

"Я хочу завоевать еще несколько трофеев, потому что их отсутствие только заставляет голодать, чтобы побеждать снова. Ношение футболки Ювентуса без символа чемпионов Италии на груди представляет собой лишь дополнительную мотивацию.

Мне нужно еще несколько дней, чтобы отдохнуть и оправиться от хаоса с прошлого месяца, но в понедельник я буду в Турине и буду рад снова приступить к работе", — приводит слова Кьеллини Goal.com.

Отметим, что в августе Кьеллини исполнится 37 лет. Вместе с Ювентусом он девять раз выигрывал Серию А, а также по пять раз брал Кубок Италии и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов продлить контракт с Кьеллини.