Италия

Датский полузащитник не теряет надежду продолжить карьеру.

В среду, 4 августа, Кристиан Эриксен прибыл в учебный центр Suning в Аппиа Джентиле — сообщил официальный сайт Интера.

Датчанин прошел медицинские и психофизические тесты и готов приступить к программе реабилитации, которую специально для него разработали датские медики и одобрили врачи Интера.

В процессе выполнения программы датские и итальянские врачи будут тщательно мониторить состояние Эриксена и анализировать, сможет ли он продолжить активную карьеру футболиста.

Сейчас сложно прогнозировать ход реабилитации, но сам Кристиан и все тренеры, игроки и персонал, тепло приветствовавшие датчанина, надеются на успех.