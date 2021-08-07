Италия

Бельгийский форвард может сменить Серию А на АПЛ.

Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку может продолжить свою карьеру в Челси, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По информации источника, сегодня состоится решающий телефонный разговор между представителями клубов, в ходе которого должна решится судьба потенциального трансфера 28-летнего бельгийца.

Главный вопрос будет заключатся в сумме трансфера Ромелу. Руководство Интера просит 115-120 миллионов евро и просит чистые деньги без включения в сделку игроков "синих".

Сам футболист на фоне решающей стадии своего будущего попросил и добился того, чтобы он не принимал участие в завтрашнем товарищеском матче против Пармы.

Также журналист Фабрицио Романо сообщает, что стороны близки к завершению трансфера футболиста и отмечает, что руководство "синих" уверено в том, что сделка будет оформлены в течение ближайших дней.

Итальянец отмечает, что Челси предложил Лукаку зарплату в 12 миллионов евро в год и не рассматривает возможность подписания экс-игрока Барселоны Лионеля Месси.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.