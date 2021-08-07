Бельгийский форвард может сменить Серию А на АПЛ.
Ромелу Лукаку, Getty Images
07 августа 2021, 16:41
Нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку может продолжить свою карьеру в Челси, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.
По информации источника, сегодня состоится решающий телефонный разговор между представителями клубов, в ходе которого должна решится судьба потенциального трансфера 28-летнего бельгийца.
Главный вопрос будет заключатся в сумме трансфера Ромелу. Руководство Интера просит 115-120 миллионов евро и просит чистые деньги без включения в сделку игроков "синих".
Сам футболист на фоне решающей стадии своего будущего попросил и добился того, чтобы он не принимал участие в завтрашнем товарищеском матче против Пармы.
Также журналист Фабрицио Романо сообщает, что стороны близки к завершению трансфера футболиста и отмечает, что руководство "синих" уверено в том, что сделка будет оформлены в течение ближайших дней.
Итальянец отмечает, что Челси предложил Лукаку зарплату в 12 миллионов евро в год и не рассматривает возможность подписания экс-игрока Барселоны Лионеля Месси.
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