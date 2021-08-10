Италия

Норвежский хавбек сменил Серию А на Бундеслигу.

Милан на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Йенса Хауге в состав Айнтрахта.

Арендное соглашение с 21-летним норвежцем рассчитано на один сезон. У немецкого клуба есть обязательное право выкупа прав на игрока следующим летом.

В прошедшей кампании Хауге провел 28 поединков, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста.

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