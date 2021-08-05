Северная Америка

Футболист продолжит карьеру в США.

Нападающий франкфуртского Айнтрахта Деян Йовелич перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси. Об этом сообщает сайт клуба из США.

21-летний футболист подписал контракт сроком на 4,5 года. Гэлакси заплатил за серба 3,5 миллиона евро (по данным Transfermarkt).

В прошлом сезоне Йовелич выступал в аренде за австрийский Вольфсбергер. На его счету 34 матча, 18 голов и два ассиста.

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