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Сергей Шевченко — о выступлении сборной Италии. Корни атакующего футбола, новые легенды Кальчо и ближайшие перспективы.

Уже успели утихнуть эмоции после победы сборной Италии на Евро-2020 и пора с холодной головой подвести итоги этого триумфа. Как сборная, которая умудрилась пролететь мимо чемпионата мира-2018, смогла за такой короткий срок вернуться на вершину? Давайте разбираться!

Италия влюбила в себя болельщиков

"Скуадра адзурра" выиграла не только на поле, но и за его пределами. В финале итальянцев поддерживало огромное количество людей – чуть ли не все, кроме собственно англичан. Дело здесь как в неприятии сборной Англии после 11-метрового имени Стерлинга с Данией, так и в привлекательной игре команды Роберто Манчини.

Италия, которая атакует и владеет мячом – такой стиль оказался к лицу стране, чья культура привлекает лёгкостью, изяществом и творческими порывами. Никаких "катеначчо", грязных провокаций и циничного выжимания результата. Только позитив, игра в удовольствие и атмосфера музыкального фестиваля – символично, что в этом году как раз Италия выиграла Евровидение, которое по своей сути чем-то напоминает крупные турниры национальных сборных.

Игра сборной – отображение Серии А

Но вернёмся к футболу. "Национале" заиграла в атакующий футбол не сама по себе. Серия А – наиболее результативный из европейских топ-чемпионатов. Здесь даже многие середняки и аутсайдеры стремятся играть конструктивно. Эти изменения наметились уже четыре-пять лет назад. Целой вехой на пути к триумфу сборной был Наполи Маурицио Сарри, который не выигрывал трофеи, зато очаровал болельщиков и специалистов.

Роберто Манчини (который на личном уровне с Сарри конфликтовал) во многом использовал его наработки: схема 4-3-3, розыгрыш мяча от своих ворот, обилие коротких передач, Жоржиньо в роли глубинного плеймейкера и Инсинье как ключевой игрок на левом фланге. Это перекликается с ещё более "гвардиолистским" Сассуоло Де Дзерби, откуда в сборную попали Берарди и Локателли.

Разнообразие – сила

У этой сборной, впрочем, не было базового клуба: ювентийцы, интеристы, романисты, лациале, остальные – всех понемногу. Разумеется, не все итальянские команды копируют типичную Барселону, зато тактическое разнообразие оказалось едва ли не главным козырем сборной на этом Евро. Планом №1 было доминирование, которое мы увидели во втором тайме финального матча, но у Манчини под рукой имелись планы №2, №3 и так далее.

Против Испании, команды ещё более искушённой во владении мячом (испанцы так играют всю жизнь, а итальянцы – только пять лет), пришлось садиться глубже, и тут пригодились навыки из типичного Ювентуса или Интера при Конте. Случались матчи, когда итальянцы перестраивались на игру в три центральных защитника с выходом Толоя – а это уже почти Аталанта. Италия не была сильнее других в отдельном компоненте, зато она была самой универсальной. За этой победой – сотни тактических ходов, ранее использованных Гасперини, Индзаги, Пьоли, Раньери, Ди Франческо, Андреаццоли и многими, многими другими.

Истоки этой команды – в Пескаре Зденека Земана

Если копнуть ещё глубже, то прародителем этой сборной – Италии, которая атакует – можно назвать специфического, но более чем заслуженного чешского тренера. Земан не стеснялся играть в сверхатакующий футбол даже в старой-доброй Серии А, где выступали лучшие защитники мира. Возможно, поэтому его команды не добивались значительных успехов, зато надолго оставались в сердцах болельщиков.

Одной из таковых была Пескара сезона-2011/12, которая уверенно и более чем эффектно, с победами вроде 6:0 или 5:3, выиграла Серию В. Она играла по схеме 4-3-3 (любимая Земаном расстановка), а её ведущими футболистами были три юных таланта: Марко Верратти, Лоренцо Инсинье и Чиро Иммобиле, которые десять лет спустя будут основными игроками команды-чемпиона Европы.

Манчини – это трофеи. Когда он мотивирован

Конечно же, этот успех был бы невозможен без действующего главного тренера. Назначение Роберто Манчини в сборную Италии воспринималось неоднозначно после его клубных неудач. После работы в Манчестер Сити и Зените за ним закрепился имидж тренера, которому необходимо многомиллионное усиление, но даже при таких условиях он не всегда даёт результат. Его былые достижения отошли на второй план. Как оказалось, зря.

Манчини – человек, который учит команду выигрывать трофеи. Это ведь при нём Интер и тот же Ман Сити прервали затянувшиеся серии без титулов, а на заре тренерской карьеры, в Фиорентине и Лацио, Роберто вовсе считался "кубковым" тренером. Можно вспомнить карьеру футболиста с историческими "скудетто" Сампдории (1991) и опять-таки Лацио (2000). С какого-то момента Манчини-тренер ударился в зарабатывание денег, но сборная для него – особенный вызов. Дело в том, что Манчини-игрок, который на своём пике был фигурой масштабов Тотти, по ряду причин (в основном личные конфликты) крайне редко играл за "национале". Теперь он был запредельно мотивирован и вернул родине этот должок.

Доннарумма стал лучшим вратарём мира?

Неожиданный, но во многом логичный выбор УЕФА: лучшим игроком турнира был признан голкипер сборной Италии. Доннарумма с его фантастическими данными стал супергероем, который всех спасает, если что-то развивается не по сценарию. Его сэйвы в послематчевых сериях с Испанией и Англией вовсе имели решающее значение. Пресса уже сравнивает юного Джиджо с Дзоффом и Буффоном. Сравнение отнюдь не притянуто за уши.

Доннарумма в чём-то даже круче своего тёзки, ведь молодой Буффон категорически не умел отражать удары с "точки". Конечно, и самому Доннарумме есть куда расти (игра ногами, ошибки на выходах), но на линии ворот это уже сейчас голкипер экстра-класса. Всё-таки Милану надо было любой ценой договариваться с ними и Райолой о продлении контракта.

Итальянцы теперь дружат с послематчевыми сериями

Серия 11-метровых много лет была проклятием "скуадры". Три подряд чемпионата мира (1990, 1994, 1998) завершались для итальянцев именно таким образом, причём неаполитанский полуфинал домашнего ЧМ и финал турнира в США с промахами Барези и Баджо – трагедии национального масштаба. Можно вспомнить и неудачные серии в четвертьфиналах Евро с Испанией (2008) и Германией (2016). Тем не менее, эта тенденция уходит в прошлое.

Италия уже давно избавилась от комплекса 11-метровых, обыграв Францию в 2006-м (а ведь ещё был легендарный матч с голландцами на Евро-2000). Сейчас и вовсе картина принципиально иная. Пенальти стали козырем этой сборной, у которой в воротах чудо-голкипер, пока не проигравший за свою карьеру ни одной серии, а среди бьющих – набор маститых пенальтистов во главе с Жоржиньо.

Кьеллини и Бонуччи – окончательно легенды. Но за ними почти никого

Центральные защитники сборной Италии отыграли турнир на высочайшем уровне. Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини не проиграли ни одного единоборства и ни разу не дали себя обыграть один в один – идеальный показатель. Редкие пропущенные мячи были следствием ошибок на флангах. Более того, Кьеллини показал выдающие боевые качества в полуфинале, а Бонуччи, забив мяч, был справедливо признан лучшим игроком финального матча. Теперь оба ювентийца – полноправные легенды Кальчо, игроки, блеснувшие на международном уровне.

Другой вопрос, что Бонуччи уже 34 года, Кьеллини так вовсе 36 и у него одна травма за другой. Эта связка – наследие былых времён, когда Италия лучше всех оборонялась. Они балансировали нынешнюю "скуадру", делали её такой надёжной. Увы, новое поколение итальянцев защищается не так уверенно. Кто заменит героев Евро? Ачерби – игрок старательный, неплохо сыгравший с Австрией, но это не футболист топ-уровня. Бастони подаёт надежды, но ему есть куда расти. Романьоли заметно сдал, о наличии Ругани вовсе забыли, в большинстве топ-команд Серии А на этой позиции легионеры. Проблема на долгие годы вперёд.

Федерико Кьеза превзошёл отца

Одна из самых красивых историй турнира. Впервые на чемпионатах Европы забивали как отец, так и сын. Энрико Кьеза отличался на Евро-1996, поразив ворота Чехии, у Федерико теперь уже два гола – Австрии с Испанией. Кьеза-младший на глазах становится класснейшим футболистом, который лучше всего чувствует себя в решающих матчах. Он ведь начинал Евро в запасе, но на матчи плей-офф сумел вытеснить Берарди. Тот напор, страсть и умение находить позицию для удара не оставили Манчини иного выбора. Важность Кьезы для команды показал финал. Когда он травмировался, атаки сборной Италии несколько угасли, и в дополнительное время она уже не оказывала на ворота англичан такого давления.

Контраст сделал победу приятнее

Особенность этого успеха в том, что Италия взлетела так высоко после жуткого падения в квалификации к ЧМ-2018. Обиднейшая неудача со Швецией, казалось, подчеркнула кризис, в котором уже много лет находился итальянский футбол. Разумеется, всё относительно: та сборная не была безнадёжной, но у руля находился не тот человек, а в решающий момент команде не повезло. Здесь, напротив, идеальный выбор тренера дополнила щепотка удачи в досрочном финале с Испанией, которая – признаем это – играла убедительнее.

Так или иначе, на целых три года сборная Италии оказалась в тени, что во многом способствовало любви нейтральной публики (соскучились) и сделали намного острее чувства болельщиков "скуадры". Выходит, что и кризис позади? На самом деле, он был позади уже в 2017-м, когда Ювентус играл в финале Лиги чемпионов, а в Неаполе творил магию Сарри. Результаты сборной всегда несколько инерционны.

Теперь Италии будет сложнее. На Евро-2020(1) ей для всеобщей любви итальянцев хватило бы красивой игры и выхода из группы. На чемпионате мира в Катаре разбалованная публика начнёт требовать результат. Два крупных турнира подряд на высоком уровне – задача, с которой редко справлялись даже лучшие поколения Кальчо, достаточно вспомнить неудачи "скуадры" в 1996 или 2002 годах. Насколько стабильной окажется сборная Манчини, сохранит ли она этот привлекательный баланс? Частично мы этой поймём уже этой осенью, когда возобновятся квалификация и Лига наций. Все всякого сомнения, что теперь за матчами "национале", равно как и за событиями в Серии А, будут следить намного внимательнее.