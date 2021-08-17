Италия

Португалец прокомментировал последние слухи.

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал слухи, которые связывают его с другими клубами.

"Любой, кто со мной знаком, знает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше разговоров и больше действий — это мое кредо с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию.

Больше, чем неуважение ко мне как к человеку и как игроку, легкомысленное освещение моего будущего в СМИ является неуважением ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу.

Моя история в Реале написана. Это записано словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе Бернабеу, и это также в памяти каждого фаната клуба. И помимо того, что я достиг, я помню, что за эти девять лет у меня были отношения глубокой привязанности и уважения к болельщикам клуба, которые я сохраняю по сей день и которые я всегда буду проявлять. Я знаю, что настоящие фанаты Реала будут и впредь хранить меня в своих сердцах, а они будут в моем.

Помимо этого последнего эпизода в Испании, часто появлялись новости и истории, связывающие меня с клубами во многих разных лигах, и никто никогда не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить настоящую правду.

Я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное — просто разговоры", — написал Роналду в своем Instagram