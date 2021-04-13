Украина

Форвард киевского клуба ответил на вопросы журналистов.

Нападающий Динамо Жерсон Родригеш поделился мыслями о последних проведенных поединках.

- Ты вернулся в клуб воодушевленным после успешных выступлений за сборную Люксембурга. Похоже, ты стал кумиром в своей стране после матчей с Ирландией и Португалией?

- Действительно, мы провели хорошие матчи, особенно первый матч квалификации против Ирландии, одной из сборных, которая, как и мы, нацелена побороться за первые два места.

Это были важные три очка. У нас есть хорошая возможность квалифицироваться на Чемпионат мира, мы этого хотим. Мы должны за это бороться. Одну игру мы выиграли, одну проиграли, но дальше мы должны попытаться сделать все возможное чтобы пройти этот отбор.

- После возвращения игроков из сборных Динамо провело два непростых выездных поединка, в которых ты стал настоящим джокером, выходя на замену – в Александрии забил победный гол, а в Днепре помог закрепить преимущество, при этом замена также планировалась при ничейном счете…

- В таких случаях говорят, что тренер угадал с заменами. Мистер всегда знает, как изменить игру, повернуть ход встречи в нашу пользу. Он – настоящий гений. Если бы тренер не был уверен во мне, я бы никогда не забил. Он верил в меня, верил, что я помогу команде выиграть, выходя на замену. Я просто сделал свою работу, и я счастлив, что мой гол в Александрии принес команде победу, принес важных три очка. И в Днепре мы выиграли, набрали важнейшие три очка – это самое главное для всех нас, для Динамо, ведь наша главная цель – стать чемпионами.

- Что помогло тебе забивать столь важные голы за последний период?

- Решительность на поле при принятии решений и нацеленность на ворота. Я нацелен забивать еще и не остановлюсь в этом сезоне пока мы не завоюем чемпионский титул, — сказал люксембуржец.

Ранее Жерсон Родригес высказывался о главном тренере "бело-синих" Мирче Луческу.

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