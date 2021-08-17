Италия

Украинский форвард пока остается игроком киевского Динамо.

Президент Сампдории Массимо Ферреро прокомментировал возможный трансфер нападающего киевского Динамо Владислава Супряги.

"Я пойду на трансфер Супряги только в том случае, если цена снизится. Иначе этому переходу не быть", — приводит слова Ферреро Calciomercato со ссылкой на Il Secolo XIX.

Напомним, сегодня итальянские СМИ сообщили, что трансфер украинца находится на грани срыва после разговора президентов клубов.

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