Украинский форвард пока остается игроком киевского Динамо.
Массимо Ферреро, calciomercato.com
17 августа 2021, 15:18
Президент Сампдории Массимо Ферреро прокомментировал возможный трансфер нападающего киевского Динамо Владислава Супряги.
"Я пойду на трансфер Супряги только в том случае, если цена снизится. Иначе этому переходу не быть", — приводит слова Ферреро Calciomercato со ссылкой на Il Secolo XIX.
Напомним, сегодня итальянские СМИ сообщили, что трансфер украинца находится на грани срыва после разговора президентов клубов.
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