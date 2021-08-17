Президенты клубов лично обсуждали условия сделки по украинскому форварду.
Владислав Супряга, ФК Динамо
17 августа 2021, 12:45
Сампдория не смогла договориться с киевским Динамо по трансферу нападающего Владислава Супряги, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, президенты клубов лично обсуждали возможный переход 21-летнего украинца, а главным вопросом обсуждения была сумма потенциального трансфера.
Ранее сообщалось, что Сампдория и Динамо договорились об аренде футболиста за 1,5 млн евро. При этом у итальянского клуба была бы возможность выкупить игрока за семь млн евро.
В прошлом сезоне Супряга забил три гола и отдал пять ассистов в 31 матче во всех турнирах.
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