Украина

Президенты клубов лично обсуждали условия сделки по украинскому форварду.

Сампдория не смогла договориться с киевским Динамо по трансферу нападающего Владислава Супряги, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, президенты клубов лично обсуждали возможный переход 21-летнего украинца, а главным вопросом обсуждения была сумма потенциального трансфера.

Ранее сообщалось, что Сампдория и Динамо договорились об аренде футболиста за 1,5 млн евро. При этом у итальянского клуба была бы возможность выкупить игрока за семь млн евро.

В прошлом сезоне Супряга забил три гола и отдал пять ассистов в 31 матче во всех турнирах.

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