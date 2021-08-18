Италия

О банкротившийся клуб ранее проиграл апелляцию на исключение из второго дивизиона чемпионата Италии.

Надежды Кьево все-таки начать сезон-2021/22 в Серии В не сбылись — сообщает Gazzetta dello Sport.

Юристы "летающих ослов" пытались доказать, что при исключении клуба из Серии В были допущены нарушения и требовали включения Кьево в качестве 21-го участника турнира во втором по рангу итальянском дивизионе.

Однако административный суд в Риме не нашел нарушений и подтвердил решение футбольных органов власти и решение об отклонении первой апелляции Кьево.

Клуб может начать новое восхождение по ступеням итальянского чемпионата с Серии D.