Италия

Сергей Шевченко — об одной из наиболее сенсационных команд в истории Кальчо

Кьево переживает не лучшие времена. Этим летом клуб, ещё недавно стабильно игравший в Серии А и боровшийся за возвращение туда в минувшем сезоне, не был аттестован для участия в Серии В. Апелляция была отклонена, и Кьево лишился профессионального статуса – значит, в предстоящем сезоне окажется в Серии D. Причина типична: отсутствие финансовых гарантий. Увидим ли мы когда-нибудь "летающих ослов" в элитном дивизионе?

Ровно двадцать лет назад история развивалась совсем по-другому. Именно тогда, в 2001 году, Кьево взбудоражил Серию А.

"Летающие ослы"

Кьево – отнюдь не "новодел". Клуб был основан в 1929 году, десятилетиями выступал в региональных лигах, в 1986 году вышел на профессиональный уровень (Серия С2), а в 1994-м поднялся в Серию В. Долгая и постепенная дорога вверх команды, названной в честь небольшой окраины/пригорода Вероны, где проживают 4500 человек. Всё это время Кьево находился в густой тени главного клуба города, который даже разок выигрывал "скудетто".

Откуда, собственно, взялось забавное "ослиное" прозвище? Это отголоски ранних веронских дерби в середине-конце 1990-х, когда Эллас Верона упала в Серию В, где пересеклась с Кьево. Фанаты "мастифов", несравнимо более многочисленные, свысока относились к землякам, не считая их ровней. Кроме того, веронцам совсем не нравилось, что у Кьево те же цвета – жёлтый и синий. Одна из песен ультрас Вероны тех лет звучала так:

E quando i mussi volarà

faremo el derby in Serie A,

e così sempre sarà:

Chievo in B ed Hellas in A

"И когда ослы полетят, мы сыграем дерби в Серии А, но всегда будет так: Кьево – В, Верона – А"

В 2001 году ослам пришлось осваивать новый тип перемещения. Кьево, заняв третье место в Серии В, добыл путёвку в элитный дивизион. С тех пор прозвище "летающие ослы", изначально обидное, закрепилось за командой, став предметом гордости. Впрочем, удивительнее всего был даже не сам факт повышения, а тот фурор, который произвёл Кьево непосредственно в Серии А.

Эриберто или Лусиано?

Тот Кьево не был звёздной командой. Достаточно того факта, что накануне дебюта в элите клуб потратил лишь 3,5 млн евро, приобретя Лупателли и Перротту. С другой стороны, многие раскрылись именно там, а впоследствии заиграли на топ-уровне, добравшись до вершин мирового футбола. Самое время напомнить состав чудо-команды образца сезона-2001/02. Болельщики со стажем наверняка хорошо помнят этих футболистов.

Безоговорочно основным голкипером был, собственно, Кристиано Лупателли, игравший под максимально экзотическим для вратаря 10-м номером – удивительный пример. Лупателли перешёл в Кьево из Ромы (точнее, речь шла о совладении), где только что выиграл "скудетто", но в роли, конечно, резервиста. Играл он надёжно, раскованно и определённо мог бы добиться в карьере большего, если бы не разрыв связок в 2003 году. Выступления за "летающих ослов", несомненно, стали его лучшими временами.

В защите выходили добротные, старательные защитники, много лет отдавшие Кьево и успевшие поиграть за него ещё в низших лигах. Центрбеки – Лоренцо Д’Анна (капитан той команды) и Маурицио Д’Анджело. Фланги обороны – Сальваторе Ланна и Фабио Моро. Д’Анна и Д’Анджело впоследствии успеют недолго потренировать Кьево. Моро вылетел с "ослами" в 2007-м и сразу же вернулся назад, а завершал карьеру с капитанской повязкой на руке. Время от времени кого-то из центрбеков подменял Никола Легротталье – футболист более известный, чей звёздный час наступит чуть позже. Этот мощный центрбек дорастёт даже до уровня Ювентуса и сборной Италии.

Очень толковым был центр полузащиты – ключ к успехам Кьево. Эти футболисты, в отличие от большинства одноклубников, добились немалых успехов и в других командах.

Опорную зону закрывал Эудженио Корини, к тому времени наиболее опытный футболист команды, если говорить об уровне Серии А. На заре карьеры, в начале 1990-х, он считался перспективным, вызывался в итальянскую "молодёжку", с которой выиграл ЧЕ-1992, и провёл два сезона за Ювентус, наиграв там суммарно 47 матчей. Впоследствии Корини сменил несколько команд элиты, однако долго не мог заиграть из-за травм либо проблем с дисциплиной. Кьево был для него шагом назад, но именно там Эудженио себя проявил по-настоящему, став настоящим лидером и "мозгом" команды. Впоследствии Корини стал важной фигурой и в Палермо. Ныне он – достаточно известный тренер, неоднократно мелькавший в Серии А. Два года Корини-тренер отдал, собственно, "летающим ослам".

Его напарником была восходящая звезда – Симоне Перротта. Ему тогда не удалось закрепиться в Ювентусе, и он шёл в Кьево за игровой практикой. Рядом с Корини этот разносторонний центрхав постепенно раскрылся. После нескольких лет в Кьево он надолго стал основным игроком Ромы, а главное – закрепился в сборной Италии. Марчелло Липпи настолько ценил Перротту за его выносливость и трудолюбие, что экс-игрок Кьево стал основным на триумфальном чемпионате мира в 2006 году.

Определённо стоит упомянуть ещё одного чемпиона мира – Симоне Бароне. Этот центрхав стиля "box-to-box" тогда ещё был молод, да и за Кьево мелькал лишь эпизодически, раскрывшись затем в Парме и Палермо. На ЧМ-2006 Бароне, в отличие от Перротты, был резервистом, но два матча сыграл, в том числе против Украины.

Правый фланг занимал удивительный персонаж – бразилец Лусиано, которого тогда, в 2001 году, знали под именем Эриберто. Суть в том, что ему удалось переехать в Италию с поддельными документами. Лусиано отправился покорять Апеннины, имея в кармане паспорт на имя своего одноклубника Эриберто, каковой одноклубник был, разумеется, на три года моложе, а заодно имел итальянских предков. Обман вскрылся летом 2002 года, когда агент футболиста признался в этом бразильским СМИ. Дело завершилось относительно скромной дисквалификацией на семь месяцев. Правда, у Эриберто/Лусиано заодно сорвался переход в Лацио, так что большую часть карьеры (за исключением неудачной аренды в Интер) он провёл в футболке Кьево, где готовы были простить даже такое – очень уж толково вписался бразилец в команду.

На левом фланге носился Кристиан Манфредини – ивуариец, выросший в Италии. Он надолго в Кьево не задержался, куда больше времени отыграл за Лацио, но именно среди "летающих ослов" этот быстроногий краёк был особенно хорош. Его ролью было подносить снаряды паре нападающих.

Форварды, как водится, дополняли друг друга. Классическая связка по тем временам: Массимо Мараццина – более скоростной и техничный, Бернардо Корради – классический "таран". Оба впоследствии мелькнули в сборной Италии, но звёздным часом Мараццины был именно что сезон-2001/02, когда он забил 13 мячей. Впредь на уровне Серии А ему такое не удавалось. Корради в свою очередь неплохо вписался в Лацио, безуспешно пробовал силы в Валенсии и Ман Сити и ездил на Евро-2004 – в общем, более чем узнаваемый игрок Кальчо 2000-х. Также упомянем Федерико Коссато, регулярно выходившего на замены и забившего ряд важных мячей.

Луиджи Дельнери (из-за путаницы в документах часто встречалось написание Дель Нери), главный тренер той команды, традиционно наблюдал за матчами в клубном шарфе и всегда использовал схему 4-4-2. Он, как и Кьево, выплыл из "трясины". Его назначение летом 2000 года оказалось счастливым билетом, причём едва ли не в первую очередь для самого Дельнери, чья карьера после расставания с Кьево категорически не сложилась: до нелепого короткая работа в Порту (не сошёлся с лидерами команды, едва выигравшей ЛЧ), неудача в Роме, откровенный провал с Ювентусом… Всё это, впрочем, было позже, а двадцать лет назад Кьево под его руководством предстал организованной и необычайно смелой командой.

Гроза Интера

Уже стартовые туры удивляли: Кьево одолел со счётом 2:0 Фиорентину (дебютный гол в Серии А на счету Перротты), а затем и Болонью. В третьем туре выскочек, казалось, должны были поставить на место, ведь "ослы" прилетели на Стадио делле Альпи играть против Ювентуса. Шок, однако, продолжался: Кьево, выдержав стартовое давление, к 20-й минуте неожиданно повёл в два гола. Дубль оформил Мараццина, причём ему изрядно помог Буффон, уронивший мяч после игры на выходе. По ходу второй результативной атаки поймавшие кураж гости дважды сыграли пяткой. Юве, к своему счастью, быстро отыграл один мяч и успел сравнять, а уже в концовке выиграл благодаря неочевидному пенальти за игру Моро рукой. Сумасшедшая игра.

Команду Дельнери отнюдь не расстроила эта неудача, о чём говорят три победы кряду, включая 3:1 с мощным тогда Лацио. Второе поражение случилось лишь в 11-м туре, когда Верона и Кьево встретились-таки в дерби на уровне Серии А. Сценарий был до боли похожим: ранние 2:0 в пользу Кьево (оригинальный гол Эриберто), быстрый ответ соперника и итоговые 3:2 в пользу Вероны. Удивительно, но развесёлые "ослы" и третий раз проиграли со счётом 2:3 – теперь уже Милану, где солировал Андрей Шевченко. Главное, впрочем, что Кьево регулярно штамповал победы, удерживаясь в зоне Лиги чемпионов. Таблица выглядела диковато: рядом с признанными грандами Кальчо – клуб, о существовании которого до начала сезона мало кто знал.

Несомненный пик того Кьево – матч 15-го тура с Интером. "Нерадзурри", который возглавил Эктор Купер, наконец-то замахнулись на титул и строго шли по дистанции, лидируя в таблице. Кьево отставал на два очка, так что встреча этих команд на Джузеппе Меацца неожиданно стала центральной в туре, а то и во всём первом круге.

Обзор матча Интер – Кьево

Результат оглушил всех. Кьево, играя на встречных курсах, выиграл 2:1 благодаря голам Корради и Мараццины. Конечно, у Интера хватало моментов, но выручал Лупателли, а Роналдо и Каллон промахивались из убойных позиций. Тем не менее, победа над вырисовывающимся фаворитом чемпионата стала вишенкой на торте, а "летающие ослы" в декабре единолично возглавили таблицу – ну не фантастика ли?

На весь сезон бензина не хватило. Неудобной оказалась Рома (0:3, 0:5), а соперники по ходу турнира начали куда внимательнее относиться к дерзкому новичку. Победы сменились ничьими. Показательная статистика: 11 побед и 2 ничьих в первом круге, 3 победы и 10 ничьих во втором. Кьево долго держался в зоне Лиги чемпионов, взял реванш у Вероны (2:1, дубль Коссато) и за три тура до финиша снова отобрал очки у Интера (2:2), во многом обеспечив расстановку сил перед одной из наиболее увлекательных концовок чемпионата – "нерадзурри" в последнем туре уступили "скудетто" Ювентусу.

Сам Кьево финишировал только пятым и в Лигу чемпионов всё-таки не попал. Взаимоотношения с еврокубками в принципе не складывались: веронцам за две попытки не удалось выбить ни одного соперника. Магия этой команды словно не действовала за пределами Италии. Она во многом закончилась и с окончанием сезона-2001/02, хотя впоследствии Кьево надолго задержался в элите. По иронии судьбы, желание фанатов Вероны сбылось с точностью до наоборот – их команда зачастую оказывалась в Серии В, пока соседи играли в Серии А. Теперь всё и вовсе вернулось на круги своя, к раскладах 1980-х годов. Кьево утратил профессиональный статус, но в памяти болельщиков останется удивительная осень 2001 года – время, когда ослы полетели.